Sivas’ta 3 bin 357 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu Sivas’ta 2020’nin ilk çeyreğinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 3 bin 357 olarak açıklandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020’nin OcakMart dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.

Verilere göre 2020’nin ilk çeyreğinde Sivas’ta işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 3 bin 357 olurken işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı da bin 503 kişi olarak kayıtlara geçti.

2020 OcakMart döneminde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı da 502 bin 196 oldu. İşsizlik ödeneğine başvuranların 239 bin 735’inin ödeneği hak ettiği bildirildi.

İşsizlik ödeneğine en fazla başvurunun yapıldığı il 139 bin 538 ile İstanbul oldu. İstanbul’u 40 bin 277 ile Ankara, 30 bin 688 ile de İzmir izledi. Başvuranların; İstanbul’da 72 bin 256’sının, Ankara’da 18 bin 345’inin, İzmir’de ise 15 bin 517’sinin ödeneği hak ettiği kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde işsizlik ödeneğine en az başvuru yapılan il 309 ile Bayburt oldu. Bu ili 324 başvuru ile Tunceli, 487 ile de Kilis izledi.

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