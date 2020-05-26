Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, park halindeyken yanmaya başlayan kamyonetteki alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hurdaya dönen araç, kullanılamaz hale geldi.<br>Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak'ta, boş arsada park halinde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 06 AGD 54 plakalı kamyonette dün gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası hurdaya dönen araç, kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanma anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-26 10:07:43<br>

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