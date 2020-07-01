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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Uğur YİĞİT/ULAŞ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde UlaşAltınyayla yolunun Küpeli köyü mevkisinde meydana geldi. Turan Uysal (64) yönetimindeki 38 EF 588 plakalı otomobille Hacı Öz'ün (70) kullandığı 34 DR 3260 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Fidan Öz (67), Muhsin Aslan (23) ve Meral Akçay (48) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından...

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

<br>Uğur YİĞİT/ULAŞ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde UlaşAltınyayla yolunun Küpeli köyü mevkisinde meydana geldi. Turan Uysal (64) yönetimindeki 38 EF 588 plakalı otomobille Hacı Öz'ün (70) kullandığı 34 DR 3260 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Fidan Öz (67), Muhsin Aslan (23) ve Meral Akçay (48) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Ulaş Uğur YİĞİT<br>2020-07-01 22:44:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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