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Çalımbay’ın aklı galibiyette Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Fenerbahçe maçından galip ayrılmalıyız” “Hakan Arslan’ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi”

İHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yapacakları maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe maçından galip ayrılmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz. Zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz" dedi.

Çalımbay’ın aklı galibiyette Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Fenerbahçe maçından galip ayrılmalıyız” “Hakan Arslan’ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yapacakları maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, “Fenerbahçe maçından galip ayrılmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz. Zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz” dedi.
Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
İlk olarak çarşamba günü kendi evlerinde Yeni Malatyaspor'a 10 yenildikleri maçı değerlendiren Çalımbay, en üstün ve en baskılı oynadıkları maçlardan biri olduğunu söyledi. Beklemedikleri bir anda gol yediklerini ifade eden Çalımbay, çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti.
Çalımbay, “Herkesin favori dediği maçlar değişik şekilde bitebiliyor. Onun için maalesef maçın ilk yarısında istediğimiz şekilde oynayamadık ama ikinci yarı gerçekten iyi oynadık. Pozisyonlara girdik. Daha agresif daha oyunun içinde olan takım olmamız gerekiyor. Bugüne kadar tam 11 ile maçlara çıkamadık. Mutlaka birinde bir şey çıkıyor. Şuanda 34 arkadaşımızı MR'a gönderdik. O yüzden sıkıntılı bir süreç, dikkat etmek gerekiyor. Şansta yardım etmedi. Son iki maçımızda iki tane gol attık ikisi de VAR'dan döndü. Öyle şansızlıklar da yaşadık. Şimdi kalan 3 maç var. Şuanda baktığımızda üçüncüyüz. Her şeyde bize bağlı iyi bir yerde bitirmek için” dedi.

“İstanbul'a galibiyet için gidiyoruz”
Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Çalımbay, “Fenerbahçe maçı onlar için de önemli bir maç. Onlar da yaklaşmak ve potaya girmek istiyor. Onun için bizim bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz. Zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz. Ligde zaten sıradan takım kalmadı her maç zor. Fenerbahçe maçında bütün arkadaşların artık kendisini vermesi gerekiyor. İyi konsantre olmaları, maçı yaşaması ve maçtan kopmaması gerekiyor. Bunların hepsini her maç söylüyoruz arkadaşlara ama bazen istediklerimiz olmuyor tabi. Bu maçta her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu maç bizim için belki de bu sezonun en önemli maçı. İnşallah futbolcularımızda farkındadır” ifadelerini kullandı.

“İdeal 11'imizle sahaya çıkamadık”
Sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, “Oyuncularda bir bıkkınlık ve bezginlik var. Mesela İstanbul'a gidiyoruz. 1 gün izin istiyorlar mecburen veriyoruz. Normalde izin vermememiz gerekiyor ama artık bunaldılar. Neredeyse 4 aydan beri ne tesisten ne evlerinden çıkıyorlar. Bir tek bizim takım değil, bütün takımlar öyle. Baya sıkıntılı bir süreç. Oyunculara da kızamıyorsunuz ama ben takımımla yine de gurur duyuyorum. Biz kimsenin beklemediği şeyleri yaptık. Bizim kadromuz öyle geniş bir kadro değil. Bizden 23 tane oyuncu sakatlandığında çok etkileniyoruz. Örneğin Hakan Arslan'ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi. Elimizdeki imkanlarla buraya kadar çok iyi bir şekilde geldik” dedi.

“Muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyoruz”
Sezon boyu başarılı bir grafik yakalamalarında tarafların payının büyük olduğunu belirten Çalımbay, “Biz kendi sahamızda hiç maç kaybetmiyorduk bu sürece kadar. Bundaki en büyük etken tabi taraftardı. Taraftarsız oynamak hakikaten bizim için çok dezavantaj oldu. Gerçekten onların desteği muhteşemdi. Şimdi biz onlarla buluşamıyoruz, göremiyoruz. Onlar da bize destek veremiyorlar ama yapacak bir şey yok. İstanbul'da, Kasımpaşa maçında otele kadar geldiler, çok güzel de destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiysek, başarılı bir grafik yakaladıysak en büyük pay sahiplerinden bir tanesi muhteşem taraftarımızdı. Son maçlarımızı seyircili oynanacak denmişti ama oynanması biraz zor galiba. Eğer taraftarlı oynanmasa da biz sezonun sonuna yaklaştığımız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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