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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

DHA

Aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta bir süre telefonda arkadaşlık yaptığı Gülbeyaz G.'nin görüşmeyi sonlandırmak istemesi üzerine (40) babası Turgut (65), annesi Döndü, kardeşi Can Serkan (24) ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur'u (24) öldüren Dursun Denli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, 30 Temmuz'da Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Gülbeyaz G., bir süre önce Dursun Denli ile telefonda arkadaşlık kurdu. Ancak Gülbeyaz G., bir süre sonra konuşmayı bitirmek isteyince, Dursun Denli, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezi'ne başvuran Gülbeyaz G., Dursun Denli'den şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun Denli, konuşmak amacıyla Gülbeyaz G.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Dursun Denli ile aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada yanında getirdiği tabancasını çeken Dursun Denli, Gülbeyaz G.'nin babası Turgut Kandur, annesi Döndü Kandur, kardeşi Can Serkan Kandur ile hamile olduğu öğrenilen eşi Beyza Kandur'a ateş açtı. Olaydan sonra kaçan Dursun Denli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu merkeze bağlı Yakupoğlun köyünde yaralı halde yakalanıp, gözaltına alındı. Denli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün sabah saatlerinde sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Denli, akşam saatlerinde sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Dursun Denli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Dursun Denli'nin savcılıktaki ifadesinde, görüşmeyi sonlandıran Gülbeyaz G.'yi ailesini öldürmekle tehdit ettiği, kadının şikayetçi olması üzerine olay günü Gülbeyaz G'nin yanına konuşmak için gittiğini ve evdekilerin kendisine aniden bıçakla saldırdığını, daha sonra da üzerindeki tabanca ile evdekilere ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-08-01 11:15:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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