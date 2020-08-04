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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’da Felix an meselesi!

İHA

DG Sivasspor, en son Polonya'nın Piast takımında forma giyen 28 yaşındaki İspanyalı futbolcu Jorge Felix transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor’da Felix an meselesi!

DG Sivasspor, en son Polonya’nın Piast takımında forma giyen 28 yaşındaki İspanyalı futbolcu Jorge Felix transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Süper Lig’e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa’ya gitmeyi garantileyen DG Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor, en son Polonya’nın Piast takımında forma giyen 28 yaşındaki İspanyalı oyuncu Jorge Felix transferini bitirmesi an meselesi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu, Polonya’nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 de asist üretti. 10 numara bölgesinde forma giyen İspanyol futbolcunun, birkaç gün işinde Sivas'a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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