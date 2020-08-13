Kangal’da deprem Sivas’ın Kangal ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Sivas’ın Kangal ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Kangal ilçesinde Malatya’nın Hekimhan ilçesi sınırına yakın bir noktada deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. 14.3 kilo metre derinlikte gerçekleşen deprem yüzeyde etkili olarak hissedilmedi.

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