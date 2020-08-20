Sivas Belediyespor, günde çift idmanla lige hazırlanıyor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 20202021 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Özer Karadaş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman açmagerme hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan yeşilbeyazlı ekip idmanını çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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