Fazla yolcu pahalıya patladı Sivas'ın Divriği ilçesinde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüse 3 bin 150 lira para cezası uygulandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüse 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Sivas’ın Divriği ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda yol kontrolleri esnasında DivriğiSivas arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse fazla yolcu taşıması nedeniyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Divriği Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Covid19 tedbirleri kapsamında denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda yol kontrolleri esnasında DivriğiSivas arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse 3150 TL ceza uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın bu tarz taşımacılık yapan firmaları bir fahri denetçi gibi takip edip şoförleri uyarmalarını gerekirse fotoğraflayıp bizlere iletmeleri önem arz etmektedir, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizler için önemli lütfen güvenlik güçlerimize destek olalım kurallara uyalım uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı.

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