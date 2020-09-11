Covid-19 tedbirlerine uymayan şahıslara ceza yağdı Sivas’ın Gürün ilçesinde Covid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün ilçesinde Covid19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Gürün Kaymakamlığının yaptığı sosyal medya paylaşımında, “İlçemizde bugün yapılan denetimlerimizde karantina ihlali yapan 4 kişiye toplam 12 bin 600 TL, Korona virüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine toplam 6 bin 300 TL, yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL ceza kesilmiştir“ ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.