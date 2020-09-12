Vali Ayhan’dan Sivasspor’a maç öncesi moral ziyareti

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Süper Lig 20202021 sezonunda ilk maçına bugün çıkacak olan DG Sivasspor'a moral ziyaretinde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Sivasspor’umuza Alanyaspor maçında başarılar diliyorum. İnşallah 3 puanla ayrılacağız” dedi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular Ziya Erdal ve Hakan Arslan hazır bulundu.

Başkan Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri, futbolcu ve teknik heyet ile sohbet eden Vali Ayhan, Alanya maçı için takıma başarı temennisinde bulunarak, “Bugünkü maçtan inşallah 3 puanla ayrılacağız” dedi.

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