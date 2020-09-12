Sivasspor 2014’ten beri ilk kez yenildi

Süper Lig’de 20202021 sezonunun ilk haftasında DG Sivasspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 20 mağlup oldu. Yiğidolar, 20142015 sezonundan bu yana iç sahadaki lig başlangıç maçlarında kaybetmiyordu.

Geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı 14 lig başlangıç maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor, Alanya temsilcisine yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.

Yeni sezona iç saha yenilgisiyle başlayan Yiğidolar 20142015 sezonundan bu yana da ilk kez, iç saha lig başlangıç maçındaki karşılaşmayı kaybetti.

Kırmızıbeyazlar iç sahada, 20152016 sezonuna 22 Galatasaray beraberliğiyle, 20162017 sezonuna 60’lık Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle, 20172018 sezonuna 20’lık Yeni Malatya galibiyetiyle, 20182019 sezonuna ise 10 Alanya galibiyeti ve 20192020 sezonuna da 30 Beşiktaş galibiyetiyle başlamıştı.

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