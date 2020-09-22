Katmanlı üretim tekniği ile yaptılar, Türkiye birincisi oldular Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katmanlı üretim tekniği ile geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST’te katıldıkları yarışmada Türkiye birincisi oldular

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katmanlı üretim tekniği ile geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST’te katıldıkları yarışmada Türkiye birincisi oldular.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ferhat Turan Karadeve, Emre Sait İnanıcı, Enes Ceylan ve Danışman öğretmenleri Sedat Sönmez büyük bir başarıya imza attılar. Bazı parçalarını yurt içi bazılarını da yurt dışından temin eden öğrenciler danışman öğretmenlerinin desteğiyle katmanlı üretim tekniğini kullanarak İHA’yı (İnsansız Hava Aracı) yaklaşık 6 bin 800 liraya üretmeyi başardılar. 7 aylık bir sürede ürettikleri İHA ile TEKNOFEST (havacılık, uzay ve teknoloji festivali) kapsamında ilk defa düzenlenen TÜBİTAK Liseler Arası İHA yarışmasına katıldılar. 1620 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Alleben Göletinde düzenlenen yarışlara katılan öğrenciler Döner Kanat kategorisinde 2 görevden oluşan 4 turun tamamında en iyi süreyi yaparak Türkiye birincisi oldular. 79 takım arasından 92.49 puanı alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri ve öğretmeni Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşı’nın da bulunduğu ziyarette, Vali Ayhan üretilen İHA hakkında bilgi alarak öğrencilerin her birini çeyrek altınla ödüllendirdi. Öte yandan öğrenciler kazandıkları 26 bin lira para ödülünü, 27 Eylül Pazar günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenecek olan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.



Danışman öğretmen Sedat Sönmez, öğrencilerini tebrik ederek “Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST TÜBİTAK birinci liseler arası İHA yarışmasına katıldık. Bu yarışmaya katılmadan önce 7 aylık bir çalışma sürecimiz vardı. 16 Şubat tarihinde başvuru yapmıştık. Detaylı bir rapor hazırladık, bu raporların sonucunda 95 puan alarak dördüncü sırada puanlama elde ettik. Orda yarışamaya gittiğimizde de toplamda 2 görev vardı. Birinci ve ikinci görev, bu görevleri de en süreyi yaparak 92.49 puanla birinci olduk. Öğrencilerimi tebrik ediyorum” dedi.



Takım kaptan Ferhat Turan Karadeve, TEKNOFEST 2020’nin oldukça zorluk çektiklerin fakat üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getirerek, “TEKNOFEST 2020 oldukça zorluk çektik ama üstesinden gelmeyi başardık. 95 puandan 4. Sırada tasarım puanını bitirdik. TEKNOFEST 2020 liseler arası İHA yarışmasında birinciliği elde ettik. Ulusal yarışmalara göre TEKNOFEST biraz daha zorlu geldi bize. Çünkü liseler ilk defa katılıyor” ifadelerini kullandı.



Sivas Valisi Salih Ayhan, öğrencilerin kendilerine büyük bir gurur yaşattıklarını belirterek, “Bu gençlerimiz hayalleri ufukları geniş idealleri olan bu gençlerimiz bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Onlara emek veren öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Son yıllarda attığımız tohumlar meyvelerini vermeye başladı. Bununda en güzel örneğini yaşıyoruz. Evlatlarımız Türkiye genelinde yapılan yarışmada Sivas’ımızı temsilen TEKNOFES’te gittiler. Oradan da Türkiye birinciliği elde ederek Sivas’ımıza geri döndüler. Çok önemli bir mesaj verdiler. Daha doğrusu yaptığımız çalışmalarında karşılığını vermiş oldular” diye konuştu.

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