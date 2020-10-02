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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öztekin: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

İHA

Öztekin: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları bugün çekildi. Tek temsilcimiz DG Sivasspor, I Grubu’nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.
Kırmızıbeyazlı kulübün 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Yasin Öztekin de, UEFA Avrupa Ligi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztekin, UEFA Avrupa kupası ve takım arkadaşlarının olduğu fotoğrafı paylaşarak, “UEFA Avrupa Liginde ülkemizi ve Sivasspor'umuzu en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” notunu yazdı.
Paylaşımı takım arkadaşı kaleci Mamadou Samassa’nın yanı sıra binlerce taraftar beğendi.

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