Yem ve Süt İşleme Tesisi 29 Ekim’de açılıyor Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekûn bir kırsal kalkınma sağlamak amacıyla kurulan yem ve süt işleme tesisi 29 Ekim’de açılıyor

Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekûn bir kırsal kalkınma sağlamak amacıyla kurulan yem ve süt işleme tesisi 29 Ekim’de açılıyor.

Sivas Teknik Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi (SİVTAŞ) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılım gösterdi. Şirketin yeni idari binasında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek kararlaştırıldı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler daha sonra ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesi, pazar oluşturulması amacıyla kurulan SİVTAŞ'a bağlı Yem Fabrikası ve Süt İşleme Tesisinin I. Organize Sanayi Bölgesindeki inşaatını gezdi. Vali Ayhan, inşaat çalışmaları hakkında şirket Genel Müdürü Hakan Bozbıyık’tan bilgi aldı.

SİVTAŞ 29 Ekim’de açılıyor

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, Yem ve Süt Fabrikasının açılışını 29 Ekim’de gerçekleştireceklerini belirterek, “Sivas tarımında hakikaten yapılan bütün altyapı çalışmaları belki de en somut göstergelerinden birisi bu şirketimiz ve bu şirketin yatırımları oldu. Fabrikamız gördüğünüz gibi hummalı şekilde geçen 29 Ekim'de temelini attık. Bu sene 29 Ekim'de açılışını inşallah gerçekleştireceğiz. Tarımda örgütlü bir yapının modern yönetim anlayışının yani özel sektör mantığının en güzel işleyeceği yerlerden biri olacak. Güzel birliktelik var, güzel bir işbirliğimiz var, heyecanımız var. Sivas tarımına hakikaten yeni bir soluk kazandığımızı özellikle ifade edebiliriz. Bu bizim için lokomotif oldu, arka tarafta yine süt işleme tesisi devam ediyor. İlerleyen aşamada yün işleme, bal paketleme, seracılık olsun birçok alanda bu şirket adeta lokomotif olacak. Tabi reklamıda olsun o da bizim milli bir markamız Konya'nın Torku’su var. Konya’nın Torku’su Sivas'ında SİVTAŞ'ı hakikaten Türkiye gündeminde önemli bir hizmeti yatırımı istihdamı olacak. Ben bu birlikteliğe emek sarf eden, bu işe inananlara teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.

“Üretim ve istihdam odaklı bir proje’’

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yaptığı açıklamada, üretim ve istihdam odaklı bir projenin hayata geçeceğini dile getirerek, “Bundan yaklaşık 11 ay önce buraya temelini attığımız da belki birçok kişiye acaba ile başlamıştı ama 29 Ekim'e 28 gün kala arkada da yem fabrikası inşaatını görüyoruz ve şu an içerisinde bulunduğunuz binada idari binası SİVTAŞ’ın belli bir noktaya geldi. Eser üretmek, eser üretmeye karar vermek zordur. Yapmak zordur. Yıkmak kolaydır. Bir şehirde hep söylediğimiz gibi yapıcı bir anlayışla tüm kurum, kuruluşların işbirliği ile ortak bir amaç belirleyip ortak hedefi hep birlikte gidildiği zaman başarılı olmayacak hiçbir şey olmadığına inandığı başlamıştık. Allah'a şükürler olsun rabbimize şükrediyoruz, destek olanlara teşekkür ediyoruz. Bu İnancımız boşa çıkmadı iyi bir noktaya geldik üretim odaklı yönetim anlayışı yapacağız dedik. Bu da bunun ilk adeta tulumbaya konan büyük bir yatırım katma değeri olan bir yatırım. Hem istihdam odaklı hem üretim odaklı hem de Sivas'ın tamamına kırsalı dahil 16 ilçeye ve bölgeye etki edecek bir proje. Bundan sonra da SİVTAŞ’ın güçlü yapısı ile güçlü bünyesi ile bu kurum ve kuruluşların işbirliği ile birlikte aynı şekilde kamunun gücü ile özel sektör mantığı ile birlikte ülkemiz için şehrimiz için üretim odaklı istihdam odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz davamız bu ülke için bu millet için bu şehir için eser ortaya koymak, iş yapmak bu noktada destek olan herkese sadece bize de şehre destek olacaktır. Bu noktada destek olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 29 Ekim'de yine bu alanda 1 yıl önce 29 Ekim'de temelini attığımız bu fabrikanın açılışında hep birlikte yapacağız. Ben katkı sağlayan emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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