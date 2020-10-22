Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü

DHA

Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü


Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta telefoncu olarak hizmete açtığı dükkanını piyasanın koşullarına göre çeşitlendiren Sebahaddin Korkudan (60) renkli dükkanıyla dikkat çekiyor. Şu anda hem fatura ödeme noktası hem de doğal ürünlerin satıldığı bir mekan haline getirdiği dükkanını görenler şaşırıyor.
Sivas´ta esnaflık yapan evli, 2 çocuk sahibi Sebahaddin Korkudan, Eski Kale Mahallesi'nde 2000 yılında telefon dükkanı açtı. Başlangıçta iyi olan işleri zamanla azalmaya başlayınca bu kez fatura ödeme noktası hizmetini dahil etti. Bir süre çok iyi iş yapan Korkudan, fatura ödemelerinin internet ortamına taşınması ve ilginin azalması ile bu kez hizmet alanına yenilikler eklemeye karar verdi. Sivas´ta olmayan şeyleri getirip hizmete sunmak isteyen Korkudan, yaptığı araştırmalar sonucunda doğal sabun satışına karar verdi. Dükkanının bir kısmını da rengarenk sabunlar ile süsleyerek doğal ürünler satış noktası haline getirdi. Bu doğal ürünlerin ilgi görmeye başlamasının ardından, koronavirüs süreciyle beraber doğal zeytin, zeytin yağı ve bal satışına da başladı.
'FATURAYA GELEN ZEYTİN, ZEYTİNE GELEN SABUN ALIYOR'
Dükkan bünyesinde barındırdığı ürünlerin birbirini sirkülasyona uğrattığını ifade eden Sebahattin Korkudan, "İlk açtığımızda burası telefon bayisiydi. Daha sonra bu bayiliği bırakarak faturamatik olarak devam ettik. Daha sonra faturaların bankalara, ATM´lere yatırmasıyla işlerimiz azaldı. Bu durumdan dolayı bir şey yapmak istiyordum ve Sivas´ta olmayan doğal sabunlar aklıma geldi. Dükkânıma İzmir´den Osmanlı hanedan sabunlarından 50 çeşit sabun getirdim, koydum. Fatura yatırmaya gelen sabunu görüyor alıyor. Sabun için gelen faturayı görüyor ve ikisi birbirini tamamlıyor. Daha sonra bir zeytinci arkadaşla tanıştık. Dükkanda zeytin de satışını önerdi. Covid-19´da çıkınca da hijyen olarak, bağışıklık sistemini güçlendirme amacıyla da doğal zeytin, zeytinyağı ve bala yer verdik.  Hepsi birbirini tamamladı. Faturaya gelen zeytin alıyor. Zeytine gelen doğal sabun alıyor. Bu şekilde dükkanımızı işletiyoruz" dedi.
'FATURA SIRAMI BEKLERKEN SABUN ALDIM'
Dükkânın müşterilerinden Ali Fuat Sönmez, "Buraya sürekli faturalarımızı yatırıyoruz. Geldiğimiz de değişik sabunların olduğunu gördük. Daha önce de birkaç tane almıştım ve memnun kaldık. Yine deneme amaçlı farklı çeşitlerini alıyoruz. Fatura sıramı beklerken çok renkliydi, gözüme çarptı sabunlar alıp denedim. Tekrar almaya geldim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2020-10-22 14:36:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kekemeliği tedavi etmek mümkün Prof. Dr. Altuntaş, kekemelik hakkında yaptığı açıklamalarda kekemeliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Kekemeliği tedavi etmek mümkün Prof. Dr. Altuntaş, ...
Yıldızeli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisi açılıyor
YEREL HABERLER Yıldızeli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisi ...
Elektrik akımına kapılan sansarı topraklama kurtardı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan sansarı topraklama kurtardı
Rengarenk görüntüsüyle adeta büyülüyor Dipsiz Göl Şelalesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğa severlere eşsiz bir manzara sunuyor
YEREL HABERLER Rengarenk görüntüsüyle adeta büyülüyor Dipsiz Göl ...
Yasağı hiçe sayan avcılara ceza yağdı Sivas’ta yasağı hiçe sayan 13 avcıya para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Yasağı hiçe sayan avcılara ceza yağdı Sivas’ta yasağı ...
Sivasspor, Villarreal maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Villarreal maçına hazır
Sivasspor, Villarreal maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Villarreal maçına hazır
Çalımbay: “Amacımız Villarreal maçından puan ya da puanlar almak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bizim için zor maç olacak” “Milli maç gibi olacak”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Amacımız Villarreal maçından puan ya da ...
Rıza Çalımbay: Villarreal maçı bizim için milli maç gibi
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Villarreal maçı bizim için milli maç ...
Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim
YEREL HABERLER Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su ...
Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ...
Çalımbay’ın Avrupa’daki 13. randevusu
YEREL HABERLER Çalımbay’ın Avrupa’daki 13. randevusu
Sivas Belediyespor - Kardemir Karabükspor : 4-1
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor - Kardemir Karabükspor : 4-1
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kardemir Karabükspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kardemir ...
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya’da
YEREL HABERLER Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya’da
Kayıp olarak aranan 'akıllı veli', Kızılırmak kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan 'akıllı veli', Kızılırmak ...
Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu Sivas’ta kayıp olarak aranan şahsın Kızılırmak kenarında cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu Sivas’ta ...
Bilgin’den önceki başkanlara vefa
YEREL HABERLER Bilgin’den önceki başkanlara vefa
Ulaş Örenlice Barajında sona gelindi Tamamlandığında 13 bin 470 dekar tarım araziyi suyla buluşacak
YEREL HABERLER Ulaş Örenlice Barajında sona gelindi Tamamlandığında ...
Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı
YEREL HABERLER Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği ...
Sivasspor’da Villarreal maçı öncesi 3 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Villarreal maçı öncesi 3 eksik!
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya uçtu
YEREL HABERLER Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya uçtu
Sivas’ta sis etkili oldu Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Sivas’ta sis etkili oldu Sivas’ta sabah saatlerinde ...
Mecnun Otyakmaz: "Alacağımız her puanın çok önemi var" Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Çok güçlü bir takımla oynayacağız"
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: "Alacağımız her puanın çok önemi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X