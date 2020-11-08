Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 8. haftasında D.G. Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarıkırmızılı ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

14. dakikada Omar'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topta Arda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

18. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 01

25. dakikada Babel'in pasıyla kale sahası içinde topla buluşan Emre'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

35. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği uzun şutta, kaleci Samassa topu kornere çelmeyi başardı.

41. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Fajr, direkt kaleyi gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

43. dakikada hızlı kullanılan taç atışında ceza sahasına giren Kayode, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Fajr geçti. Bu futbolcunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Ceyhun Sesigüzel xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Camara xx, Uğur xx, Robin Yalçın xx, Kayode xx, Fajr x, Hakan xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Claudemir, Yasin, Kubilay, Kerem, Rodrique, Ziya

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Okan xxx, Omar xxx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xxx, Taylan xx, Feghouli xx, Belhanda xxx, Emre Kılınç xx, Arda Turan xxx, Babel xx

Yedekler: Fatih, Şener, Peter, Linnes, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emin, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Belhanda (dk. 18) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yatabare, Marcelo, Hakan, Farj (D.G. Sivasspor), Taylan (Galatasaray)

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