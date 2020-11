Çocukların kağıda çizdiği hayalleri gerçeğe dönüştürüyorlar

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta ailesi ve çevresindekilerle birlikte 'Masum Umutlar' adlı gönüllü bir topluluk kuran Beyza Nur Kaya (20), ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kağıtlara resim olarak çizdiği hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Çocukların çizdiği, bisiklet, oyuncak gibi malzemeler, destekçilerin de yardımı ile temin edilerek çocuklara ulaştırılıyor.

Kentte yaşayan üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya, Masum Umutlar adı altında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için gönüllülerden oluşan bir topluluk kurdu. Kent merkezi, ilçeler ve köyler de dahil olmak üzere muhtarlara sorarak belirlenen ailelerin çocuklarına resim olarak hayallerini çizdiren topluluk, çocukların çizdiği, bisiklet, paten, oyuncak gibi malzemeleri destekçilerin de yardımı ile temin ederek kendilerine ulaştırıyor. Çocukların hayallerinin gerçekleşmesine en büyük katkıyı ise kentte görev yapan polis ve askerler yapıyor.

'ONLAR HER ZAMAN MUTLU OLSUNLAR'

Çocuklara çizdirdiği hayallerini ulaştırmak için aracı olduklarını belirten Beyza Nur Kaya, "Gönüllü olarak ailem ve çevremdekilerle bir topluluk oluşturdum. Bu topluluğa en çok Türk polisi ve Türk askeri destek verdi. Bana maddi ve manevi her türlü yardımda bulundular. Onlara sonsuz teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve çevremdekiler kendi çevresindeki ihtiyaç sahibi insanları söylüyor. Bunun dışında muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyim. Amacımız gerçek ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak. Gönüllü topluluğumuza Masum Umutlar ismini koymak istedim. Gittiğim yerlere umut götürmek istiyorum. Bizler en ücra köşelerdeki yetim ve öksüz ihtiyaçlı kardeşlerimize ulaşıyoruz. Bize destek veren Türk polisi ve askeri de çocukların hayalini gerçekleştiriyor. Bu yola baş koyduk, inşallah devamını da getireceğiz. Bu benim çocukluk hayalimdi ve şu an gerçekleştiriyorum. Hem onların hayalini gerçekleştiriyorum hem de kendi hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bu projede de zaten kardeşlerimize kendi hayallerini çizmelerini istedim. Sonrasında da destek veren polis ve asker arkadaşlarımızla getirip hediyelerini teslim ettik. Onlar da çok sevindiler. Her zaman da sevinsinler böyle mutlu olsunlar. Onların sevinci bizim sevincimiz" dedi.

'HAYALİMDEKİ BİSİKLETİ BANA GETİRDİ'

Kağıda çizdiği bisiklet hayali gerçek olan çocuklardan Ahmet Onur Aluç (13), "2 ay önce Beyza ablam bize geldi ve resim çizmemizi istedi. Biz de çizip, ona verdik. Sonra birden hediyelerle çıkıp, geldi. Çok sevindik. Bisiklet çizmiştim ve hayalimdeki bisikleti bana getirdi. Hediyelerimizi polis ağabeyler göndermiş. Polis ağabeylerimize teşekkür ederiz, onları çok seviyoruz" diye konuştu.

Kardeşi İrem Aluç (8) ise, "Beyza ablam bize hayalimizdeki oyuncakları çizdirdi. Ben de bebek çizdim. Daha sonra Beyza ablam oyuncaklarla bize geldi" dedi.

Babaları Ramazan Aluç da, "Zor günlerimizde maddi ve manevi bizlere yardımcı olan Masum Umutlar topluluğuna teşekkür ederim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Türk polisi ve askerine çok çok teşekkür ederim. Çocuklarımın yüzünü güldürdüler. Rabbim onların tırnağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2020-11-18 09:54:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.