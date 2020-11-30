Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından


Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz" dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. 
Maça iyi başladıklarını ve kötü oynamadıklarını belirten Çalımbay, "Bütün eksik ve sıkıntılara rağmen maçın sonlarına doğru bir yorgunluk başladı. O oyuncuları da değiştirmeye çalıştık. Öyle kolay kolay pozisyon vermedik Göztepe'ye. Beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk. Bu da normal. Hasta, sakat ve karantinadan çıkan oyuncularımız var. Eksik kadroyla oynuyoruz, yeri olmayanı başka yerde oynatıyoruz ama oynadığımız oyundan memnunum. İkinci yarı yorgunluk vardı" dedi.
Bu maçta da bir hakem hatası sonucu gol yediklerini ve rakibin attığı golün net ofsayt olduğunu belirten Çalımbay, "Geçen hafta 'Bir daha hakemlerle ilgili konuşmayacağım' demiştim. Ben hiç bir zaman doğru olmayan yanlış olan bir şey konuşmuyorum. Bize haksızlık yapılıyor. Avrupa kupalarında gidiyoruz hiç kimseden manevi destek görmüyoruz. Ne yazan, ne çizen var. Maç oynanıyor diye küçücük yazılıyor. Biz Sivas ve Türkiye için oynuyoruz. Alacağımız her puan çok önemli. Ama Türkiye Ligi'nde geçemediğimiz şey hakemler. Bugün yediğimiz gol bariz ofsayt. Biz de bekliyoruz hakemden. VAR'dan dönecek diye bekliyoruz ve maalesef golü yedik. Fazla konuştuğumuz zaman farklı oluyor, konuşmasan için rahat etmiyor. Galatasaray maçı, Karagümrük maçındaki kararlar ortada. Maalesef bilerek yapıyorlar. Her maçta bu kadar hata yapılıyorsa bilerek yapılıyor. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Hem lig hem Avrupa'dan sonra hakem hataları ile de mücadele etmek istemiyoruz. Hakem hatası ile maç kazanmadık ama geçen sezon da dahil hakem hataları ile çok maç kaybettik. Hem de en önemli hakemlerle kaybettik. Allah'tan istediğimiz tek şey arkadaşların iyileşmesi ve sakatların gelmesi. Şu ana kadar ideal kadromuzla maçlara çıkamadık. Göztepe ile tekrar karşılaşacağız. Deplasmanda bunu telafi edeceğiz. Arkadaşlarımızın emeğine yazık. Bu maçı kazansak veya beraberlik alsak bizim için Avrupa kupası maçı öncesi moral olacaktı" diye konuştu.
Hakem hatalarının sürekli ve kendilerine karşı tekrar etmesinden dolayı bilerek yapıldığı kanaatine sahip olduklarını ifade eden Çalımbay, buna çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Sakat ve hastalar nedeni ile Villarreal maçında kadro oluşturmakta yine zorlanacaklarını ifade eden Çalımbay, eksiklerden sadece Ziya Erdal ve Fayçal Fajr'ın kadroya döneceğini ifade etti.
PARLATAN: SİVAS DEPLASMANINDA GALİBİYET ÖNEMLİYDİ
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Parlatan, "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Yenilmiyorduk ama bu Sivas deplasmanında 1-0 galip gelmek önemliydi. Geçen haftaki galibiyetin ardından 2 maç arka arkaya kazanma sevincini yaşıyoruz. İlk devre ofansif anlamda istediğimizi sahaya yansıtamadık, eksik kaldık ve 3'üncü bölgede çok top kaybettik. Maçın ikinci yarısında dengeyi kurup maça ağırlığımızı koyduk. Genel anlamda 90 dakikada iyi defans yaparak ayağa paslarla oynadık ve topun bizde kaldığı bir dönemde iyi bir organizasyonla golü bulduk. Pas oyunumuzla, sürekli topla yön değiştirerek çok güzel bir golle maçı 1-0 kazandık. Üst sıralara tırmanıyoruz. Umarım bu neticeleri ileriki haftalara taşıyabiliriz. Biz üst sıralara oynamak istiyoruz, bunun için de galibiyetler ve bir seri yakalamak gerekiyor" açıklamasını yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
Ersan Parlatan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-11-30 22:44:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parlatan: “Üst sıralara oynamak istiyoruz” Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: “Çok mutluyuz ve sevinçliyiz” “Seriyi yakalamamız lazım”
YEREL HABERLER Parlatan: “Üst sıralara oynamak istiyoruz” Göztepe ...
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 0-1
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı
YEREL HABERLER Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur ...
Kızılelmaz köyünde Covid-19 karantinası 10 gün uzatıldı Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde uygulanan Covid-19 karantinası 10 gün uzatıldı.
YEREL HABERLER Kızılelmaz köyünde Covid-19 karantinası 10 gün ...
Rus Evgeniya, Nur Bahar oldu Rusya vatandaşı Evgeniya Nikolaeva, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Nur Bahar" ismini aldı.
YEREL HABERLER Rus Evgeniya, Nur Bahar oldu Rusya vatandaşı Evgeniya ...
Kongreler yeniden ertelendi
YEREL HABERLER Kongreler yeniden ertelendi
Bu virüs 12 ile 18 ayda öldürüyor Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Coşar, ileri evrede tanı konulan HIV taşıyıcılarında ortalama yaşam süresinin 12 ile 18 ay arasında olduğunu söyledi.
YEREL HABERLER Bu virüs 12 ile 18 ayda öldürüyor Üroloji Uzmanı Op. Dr. ...
Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası
YEREL HABERLER Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış ...
Tarihi dokuya uygun simit stantları Sivas Belediyesi Kent Meydanındaki simitçilere Sivas’ın tarihi dokusuna uygun, görünüşüyle dikkat çeken simit arabaları hediye etti
YEREL HABERLER Tarihi dokuya uygun simit stantları Sivas Belediyesi ...
Cumhuriyet Üniversitesinde akademik başarı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri Dünyadaki akademisyenler arasında ilk yüzde 2 arasına girmeyi başardı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesinde akademik başarı Sivas ...
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira ...
Başkan Bilgin: “Bu şehirde hiç kimse ben soğukta kaldım demeyecek” Hayat Ağacı ve Gıda Bankasını ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas’ta kimsenin soğukta kalmayacağını belirterek ihtiyaç sahibi her aileye 500 TL nakdi yardım yapılacağını söyledi
YEREL HABERLER Başkan Bilgin: “Bu şehirde hiç kimse ben soğukta ...
Biberonla beslendi bu hale geldi Sivas’ta hayvancılık ile uğraşan Şeref Toy'un ölmek üzereyken aldığı buzağı, biberonla beslenerek 1 tonluk dev boğa haline geldi
YEREL HABERLER Biberonla beslendi bu hale geldi Sivas’ta hayvancılık ...
Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla hayata tutundurdu Sivas’ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünde buzlu kaplı su kanalında mahsur kalan tilki, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ölmek üzere olan tilki, vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.
YEREL HABERLER Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla hayata ...
Sivas’ta okul öncesi eğitimde uzaktan eğitime geçildi Sivas’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimde uzaktan eğitime geçildi.
YEREL HABERLER Sivas’ta okul öncesi eğitimde uzaktan eğitime ...
Sivasspor’da Yatabare’den müjdeli haber!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Yatabare’den müjdeli haber!
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Çit demiri hırsızlığına jandarmadan suçüstü
YEREL HABERLER Çit demiri hırsızlığına jandarmadan suçüstü
Kazık çalarken yakalandılar Sivas’ta Orman Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalarken suçüstü yakalanan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kazık çalarken yakalandılar Sivas’ta Orman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X