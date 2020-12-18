Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Valilik Konutu önünde meydana geldi. Atilla Öztürk yönetimindeki 58 ACF 226 plakalı kamyonetin seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı kasasında taşıdığı kağıtlar alev aldı. Yangını fark eden sürücü Öztürk, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken kamyonette hasar oluştu. Yangını fark eden Sivas Valisi Salih Ayhan da sürücü Öztürk'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-18 22:44:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.