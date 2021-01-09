Algın’dan esnafa yeni yıl ziyareti

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Gürün Kaymakanı Kadir Algın yılın ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirerek 2021 yılında ilçe esnafına bol kazançlar diledi.

Sivas’ın Gürün ilçesi Kaymakamı Kadir Algın yılın ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirdi. Esnaflarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Algın, 2021 yılı için hayırlı kazançlar diledi. Korona virüs tedbirleri noktasında titiz davranılmasını isteyen Algın, bu konuda esnaflara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da teşekkür etti.

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