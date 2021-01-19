Sürücülere sosyal medya üzerinden buzlanma uyarısı

Sivas Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri sosyal medya üzerinden buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle karla kaplı yollarda da buzlanma meydana geldi. İl emniyet müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine; İmranlıErzincan karayolu D200/22 kesimi 3565 km arası(Kızıldağ Geçidi), YıldızeliTokat karayolu D850/04 kesimi 0103 km arası(Çamlıbel Geçidi). GürünPınarbaşı karayolu D300/20 kesimi 3754 km arası, KangalMalatya karayolu D850/07 kesimi 0142 km arası. Belirtilen karayolu kesimlerinde gece meydana gelen kar yağışından dolayı, zeminin karlıbuzlu olması nedeniyle; sürücülerin bu kesimlerde yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ani ve sert hareketlerden kaçınmaları, takip mesafesini artırmaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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