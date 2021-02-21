Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Süper Lig’in 26. haftasında DG Sivasspor, Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

9. dakikada Avramovski'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Paz’ın kale ağzındaki kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada Gradel’in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

42. dakikada Aziz Behic uzun bir pasla Lennon’u savunma arkasına kaçırmak istedi. Ancak Camara araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinc xx, Mehmet Metin xx

DG Sivasspor: Muammer xx, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın x, Samba Camara x, Uğur Çiftçi xx, Cofie x, Fayçal Fajr x, Hakan Arslan xx, Erdoğan x, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Samassa, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Ali Şaşal, Ziya Erdal, Boyd

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Doğan Alemdar x, Aziz Eraltay xx, Kolovetsios x, Paz xx, Krvic xx, Muhar x, Campanharo xx, Avramovski x, Lennon xx, İlhan Parlak x, Maglica x

Yedekler: İsmail Çipe, Attamah, Lopes, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Sapunaru, Luckassen, Sabovic

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Gol: Yatabare (dk. 18) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Camara (Sivasspor), Krvic, Muhar (Kayserispor)

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