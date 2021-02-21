Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26. haftasında DG Sivasspor, Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
9. dakikada Avramovski'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Paz’ın kale ağzındaki kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada Gradel’in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
42. dakikada Aziz Behic uzun bir pasla Lennon’u savunma arkasına kaçırmak istedi. Ancak Camara araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinc xx, Mehmet Metin xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın x, Samba Camara x, Uğur Çiftçi xx, Cofie x, Fayçal Fajr x, Hakan Arslan xx, Erdoğan x, Gradel xx, Yatabare xx
Yedekler: Samassa, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Ali Şaşal, Ziya Erdal, Boyd
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Doğan Alemdar x, Aziz Eraltay xx, Kolovetsios x, Paz xx, Krvic xx, Muhar x, Campanharo xx, Avramovski x, Lennon xx, İlhan Parlak x, Maglica x
Yedekler: İsmail Çipe, Attamah, Lopes, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Sapunaru, Luckassen, Sabovic
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Gol: Yatabare (dk. 18) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Camara (Sivasspor), Krvic, Muhar (Kayserispor)
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