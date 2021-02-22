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Terör örgütü PKK'nın hain köy baskınında üç kardeşini şehit verdi, HDP'nin kapatılmasını istiyor

İHA

Terör örgütü PKK'nın hain köy baskınında üç kardeşini şehit verdi, HDP'nin kapatılmasını istiyor

Terör örgütü PKK’nın 26 yıl önce Sivas’ın Zara ilçesi Selimiye köyüne yaptığı baskında 3 kardeşini kaybeden Mehmet Fethi Kaya, HDP’nin kapatılmasını istediğini söyledi.
Terör örgütü, PKK 11 Eylül 1994 tarihinde Sivas’ın Zara ilçesi Selimiye köyüne yaptığı baskında 9 vatandaşı şehit etmişti. Terör örgütü, başta 15 yaşında iki çocuk olmak üzere 9 vatandaşa acımamış ve baskında köyü ateşe vermişti. Selimiye köyünde yaşayan vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın destekçisi HDP’nin kapatılmasını istiyorlar.

PKK 3 kardeşini şehit etti
PKK‘nın düzenlediği saldırıda 3 kardeşini kaybeden Mehmet Fethi Kaya, “Olaylarda mevcut bulundum. Düştüm, çıktım. Silah aldıktan sonra örgütün bize baskı uygulayacağını biliyorduk. İşi sıkı tutalım dedik ama ne kadar tutsak da örgüt kalabalık olduğu için bir yerden açığımızı buldu. Köyümüze baskın yaptı, ellerinde olan 9 rehineyi katlettiler. Evleri de yakıp, yıkıp gittiler. Bende o esnada örgütten kaçtım, ihbarımı yaptım. 1 saat sonraya yakın da Jandarma geldi, güvenliği sağladı. Bu örgüt 1984 yılından beri var olan bir şey. Ben askerliğimi Şırnak’ta yaptım, örgütün ne kadar zalim olduğunu oradan da biliyordum. Bu örgüt sonuna kadar lanetlenecek bir örgüt” dedi.

“Büyüklerimden HDP’nin kapatılmasını isterim”
Kaya, HDP’nin kapatılmasını istediğini belirterek “Benim büyüğümdü Mehmet Kaya, o zaman 35 yaşlarındaydı. Küçük kardeşimin birisi de askerden hava değişimine gelmişti, saldırıdan bir sonraki gün birliğine gidecekti. 22 yaşındaydı, onu da orada katlettiler. Diğer kardeşim de 15 yaşındaydı, onu da diğerleriyle beraber katlettiler. 5’ni bir yerde, 4’nü bir yerde katletmiştiler. 15 yaşındaki çocuktan değil, 1986’da Şırnak’ın bir mezrasında beşikteki bebeği tarayan bir zalim senin 15 yaşındakine, 85 yaşındakine mümkün değil acımaz. Zalim, zalimdir. Ben HDP’nin mecliste olmasını istemiyorum, Onlara çanak tutan bir siyasi parti. HDP’nin lağvedilmesini büyüklerimden isterim. Onların, Cumhuriyetimizin meclisinde çıkıp konuşmaları bizim içimizde yara oluyor. Bizim vergimizle aldıkları maaş zehir, zıkkım olsun. Başka bir şey söylemek istemiyorum, duygusallaşıyorum. Olayın üstünden 26 yıl geçti, aynı dünkü gibi yaşıyorum. Ölene kadar da aynı şeyi yaşarım. Gara’da ki şehitlerimizin hepsine Rabbimden rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

“Bunlar Müslüman değil, dinsizler”
Terör örgütünün düzenlediği baskında oğlunu, abisini ve yeğenini şehit verdiğini belirten Ahmet Yılmaz, “Köyümüzde 1520 haneden fazlaydık, güzelce geçimimizi sağlıyorduk. Malımız, davarımız, her şeyimiz elimizde vardı. Lanet olasıcalar, hınzırlar geldiler ve bizi bitirdiler. Oğlum gitti, abim gitti, hepsi şehit oldular. Bunlar Müslüman değil, dinsizler. Bunlar Ermeni tohumundan beter. Ben başka bir şey diyemem” dedi.

“Terörün kökünün kuruması lazım”
Selimiye köyü muhtarı Taha Yılmaz, terörün kökünün kuruması gerektiğini belirterek, “O zaman biz köydeydik, küçüktüm. Olaylardan sonra biz burayı terk ettik, Zara’ya gittik. Oradan da Sivas’a geçtik. Sivas’ta yaşadık ve köyümüze döndük. Şuan köyümüzde 6 hane var, yazları 15 haneyi buluyor. Biz burada yavaş yavaş kalabalık olmaya başlayacağız. İstanbul’dan gelecekler var. Yavaş yavaş nüfusu çoğaltmaya çalışıyoruz. Herkes yanar ama öncelikle ateş düştüğü yeri yakar. Rabbimin laneti üzerlerine olsun, terörün kökünün kuruması lazım. Bir tane askerimiz, bir tane sivilimiz şehit olacağına bunların binlercesinin gebermesi lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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