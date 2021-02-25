Karaman tedbirleri yerinde denetledi Sivas’ın Altınyayla İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe semt pazarını ve esnafları ziyaret ederek Covid-19 tedbirlerini yerinde denetlerdi

Sivas’ın Altınyayla İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe semt pazarını ve esnafları ziyaret ederek Covid19 tedbirlerini yerinde denetlerdi.
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 8 Şubatta göreve başlayan Kaymakam Kahraman, Covid19 tedbirlerini yerinde denetlemek için ilçede kurulan semt pazarında imcelemelerde bulundu. ilçede uygulanan Covid19 tedbirlerinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Kahraman, halk sağlığının korunması adına denetimlerinde aralıksız süreceğini kaydetti. Pazar esnafı ile de görüşen Kahraman, esnaf ve müşterilere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması korusunda uyarılarda bulunarak alınan tüm tedbirlerin halkın sağlığı ve huzuru için olduğunu dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.