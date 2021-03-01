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Yeşilay 101 yaşında Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın Yeşilay Haftasını ‘Yeşilay Hep Benimle’ sloganıyla kutladı

İHA

Yeşilay 101 yaşında Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın Yeşilay Haftasını ‘Yeşilay Hep Benimle’ sloganıyla kutladı

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın Yeşilay Haftasını ‘Yeşilay Hep Benimle’ sloganıyla kutladı.
Sivas Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın 101’nci yaşını kutlayan Yeşilay Haftası’nı ‘Yeşilay Hep Benimle’ mesajıyla kutladı. Başkan Bülent Akın, “Yeşilay olarak, 101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz; diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz’’ şeklinde konuştu.
Hizmetlerden ücretsiz yararlanılıyor
Başkan Akın, bağımlılar ve ailelerin YADEM’ın sunduğu psikolojik danışmalık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlandığını belirterek, “Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de toplam 100 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. Şubelerimiz ile YEDAM’lar arasında güçlü bir iş birliğimiz var. Böylece bağımlılara ve ailelerine doğru yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Bağımlılar ve aileleri YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlanabiliyor” dedi.
Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı 81 ilde uygulanacak
Başkan Bülent Akın, Yaşam Becerileri Eğitim Programı’nın 81 ilde uygulanacağını söyleyerek, “Öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazanmasını ve kendini riskli ortam ve durumlardan korumasını sağlayacak etkinliklerden oluşan okul temelli, koruyucu güçlendirici bir program olan Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE), pilot uygulamasının tamamlanmasının ardından 81 ilde yaygınlaşacak. Sağlıklı yaşam, sağlıklı birey, sağlıklı toplum perspektifiyle öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefleyen programın hedef kitlesi sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. 2021 yılı itibariyle ilk etapta 81 ilden yaklaşık 200 formatör (eğitici eğitmeni) yetiştirilmesi, bu formatörler tarafından okullarda uygulamaların başlatılması, devam eden süreçte uygulayıcı eğitimleri düzenlenerek 81 ildeki okullarda YYBE’nin 7.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaygın şekilde uygulanmaya başlanması hedefleniyor’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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