Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok

İstanbul'da 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir’in sol adalesinde yırtık tespit edildiğini ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sivasspor Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcu Claudemir'in sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ayyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Süper Lig’in 28. hafta maçında çarşamba günü sahamızda oynadığımız Atakaş Hatayspor maçında sol alt adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Claudemir'e, bugün yapılan kontrollerinde sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun, en az 2 haftalık tedavi programının ardından takımla antrenmanlara hazır hale gelmesini planlıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.