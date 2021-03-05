Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, geniş alan çok pas çalışmasının ardından son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan futbolcular Isaac Cofie ve Muammer Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızıbeyazlılar yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Galatasaray ile Sivasspor 7 Mart Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.