Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi

Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi.

Korona virüs haritasında sarı renkte yer alan ve orta riskte bulunan Sivas’ta tedbirler sürüyor. Bu kapsamında İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından yeni bir karar alındı. Alınan kararı Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda “ Toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla, yurt dışından ve il dışından ilimize gelen vatandaşlarımızın, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde; köy, mahalle muhtarları ve kolluk mensupları tarafından bilgilendirilmelerine, bilinçlendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

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