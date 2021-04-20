Süper Lig: D.G. Sivasspor : 0 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 36. haftasında D.G Sivasspor evinde lider Beşiktaş’ı konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içerisine kullandığı serbest vuruşta Ali Şaşal kontrol etti.

52. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına topla buluşan Rosier'in şutunda top üstten auta gitti.

54. dakikada Josef'in ceza sahası içerisindeki Ghezzal’e ortaladığı topu Ghezzal’den önce kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

57. dakikada Erdoğan’ın pasında topla buluşan NSakala topu kaleye göndermek istedi. Top kaleyi bulmadı.

81. dakikada Ljajic'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida topa yükseldi ama yetişemedi. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



Stat: Yeri 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Erdem Bayık xxx

D.G Sivasspor: Ali xx, Caner xx, Camara xx, Uğur xx, Ahmet xx, Claudemir xx, Gradel xx (Kone dk. 84 ?), Robin Yalçın xx (Garcia dk. 74 xx), Fajr xx, Erdoğan, Yatabare xx (Kayode dk. 54 xx)

Yedekler: Samassa, Muammer, Ziya, Alaaddin, Kerem, Cofie, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Ersin xx, Nsakala xx, Vida xx, Wlinton xx, Rosier xxx, Souza xx, Larin xx (Mensah dk. 90 ?), Dorukan xx (Gökhan dk. 70 xx), Atiba xx, Ghezzal xx (Ljajic dk. 70 xx), Aboubakar xx (Mbida dk.46 xx)

Yedekler: Utku, Rubio, Necip, Bilal, Rıdvan, Serdar

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı Kartlar: Claudemir (D.G. Sivaspor), Welinton, Vida, Souza, Josef (Beşiktaş)

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