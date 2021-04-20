Rıza Çalımbay: “Mükemmel bir istikrar yakaladık” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “İki takım da iyi şeyler yaptı” “Çok iyi bir yere geldik”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı sonrası “Son zamanlarda mükemmel bir istikrar yakaladık. Çok iyi bir yere geldik. Arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar ve kapasitelerinin üzerine çıktılar” dedi.

Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Mücadele iyi geçti. İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim de, Beşiktaş’ın da hedefi vardı. İki takımda iyi şeyler yaptı. Güzel pozisyonlar yakaladık biz. Son paslara biraz dikkat edebilseydik golü bulabilirdik. Beşiktaş’ın da pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığımızda ligin geri kalan maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Oradan alacağımız puanlarla da ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Başka düşüncemiz yok. Son zamanlarda da mükemmel bir istikrar yakaladık. Çok iyi bir yere geldik. Arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar ve kapasitelerinin üzerine çıktılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Beşiktaş’a da başarılar diliyorum kalan maçlarında” ifadesini kullandı.

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