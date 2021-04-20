Yiğidolar ligde 15. kez berabere kaldı

Lider Beşiktaş ile Süper Lig’de 34. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 15. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 34. maçına çıktı. Sahadan 00 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 15. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 00, yedinci haftasında Hatayspor ile 11, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 11, on birinci haftada Trabzonspor ile 11, on ikinci haftada Antalyaspor ile 11, on altıncı haftada Denizlispor ile 22, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 22, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 11, yirminci haftada Fenerbahçe ile 11, yirmi üçüncü haftada BB Erzurumspor ile 00, yirmi yedinci haftada Rizespor ile 00, yirmi sekizinci haftada Hatay ile 11, yirmi dokuzuncu haftada Galatasaray ile 22 ve otuz ikinci haftada Trabzonspor ile 00 berabere kalmıştı.

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