Diş çektirme korkusunu yenen 8 yaşındaki Semih'e 'kahramanlık belgesi'



SİVAS,(DHA)SİVAS'ta tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde diş çektirme korkusunu yenen Semih Kaya'ya (8), kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına yazdığı teşekkür mektubunun ardından 'kahramanlık belgesi' verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde tedavi gören Semih Kaya, diş çektirme korkusunu sağlık ekibinin desteğiyle yendi ve ardından sağlık personeli için teşekkür mektubu kaleme aldı. Kaya mektubunda "Sizi çok seviyorum. Ama şunu da söylemeliyim, sizlerden çok korkuyordum gerçekten. Bana iğne yapacaksınız ya da benden kan alacaksınız, diye ödüm kopardı. Ancak boşuna korkmuşum. Siz hiç bana zarar verecek bir şey yapar mısınız? Ben zarar görmeyeyim, diye yardımcı olursunuz. Size söz veriyorum, sizi gördüğüm zaman artık korkmayacağım" ifadelerini kullandı.

Semih'in mektubuna kayıtsız kalmayan SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, aileyi fakülteye davet etti. Prof. Dr. Hubbezoğlu, ailesiyle birlikte fakülteyi ziyaret eden Semih'e, korkusunu yenerek kendi yaşındaki arkadaşlarına örnek olduğu için 'kahramanlık belgesi' verdi.

Dekan Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu yaptığı açıklamada, "Semih Kaya, mektubunda fakültemize gelmeden önce çok fazla korktuğunu dile getirmiş. Ancak yapılan tedavilerden ve doktorlarımızın ilgisinden çok memnun kalarak tüm korkularını yendi. Gönül rahatlığıyla tedavilerini tamamladı ve sağlığına kavuştu. Biz de bu münasebetle kendisini ve ailesini fakültemize çağırarak muhabbet etme fırsatı bulduk. Bu davranışının diğer çocuklara örnek teşkil etmesi dileğiyle herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-30 14:01:32



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