Protokolün rol aldığı kliple hijyene dikkat çekildi

Sivas’ta 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla hazırlanan eğitici klipte protokol rol aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü dolayısıyla bir klip hazırladı. Klipte Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, hastane de görevli bazı doktor ve personeller de yer aldı. Klipte el hijyeninin önemine dikkat çekildi.



Klipte Sivas Valisi Salih Ayhan, enfeksiyonların önlenmesinde en etkili ve en ucuz yöntemin el hijyeni olduğuna değinerek, “ Enfeksiyonların önlenmesinde en etkili en kolay en ucuz yöntem olan el hijyeni sayesinde Covid19 dahil bir çok enfeksiyon hastalığının önüne geçebiliriz. Bu pandemi sürecinde sosyal mesafe, maskelerin doğru kullanımın yanın da el hijyeninin sağlanması bizleri daha da güvenli kılacaktır. Enfeksiyonların yayılmasını azaltmak ve milyonlarca insanın hayatını kurtarmak için parolamız “Sağlık ellerde başlar” dedi.

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