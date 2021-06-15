Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ta kene ile temas eden bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Merkeze bağlı Çatalkaya köyünde yaşayan H.S. (71) ineğine yapışan keneyi eliyle çıkarttıktan sonra rahatsızlandı. KKKA şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.