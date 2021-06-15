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Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

İHA

Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

Sivas'ta kene ile temas eden bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Merkeze bağlı Çatalkaya köyünde yaşayan H.S. (71) ineğine yapışan keneyi eliyle çıkarttıktan sonra rahatsızlandı. KKKA şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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