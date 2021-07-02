Başkan Deveci Ankara’da Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Fatih Deveci, şehit ailelerinin istek ve taleplerinin giderilmesi için Ankara’ya gitti

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Fatih Deveci, şehit ailelerinin istek ve taleplerinin giderilmesi için Ankara’ya gitti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Fatih Deveci, şehit aileleri ve gazilerin yaşamış oldukları sıkıntıları gündeme getirmek için Ankara'ya gitti. Başkan Deveci Meclisi ziyaret ederek Milletvekilleri ile görüştü. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığını da ziyaret eden Başkan Fatih Deveci ailelerin talep ve istekleri ile eksik olan konuları dile getirdi.

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