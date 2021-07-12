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Çin’de yapılıyor üzerinde Sivas yazıyor Coğrafi Tescil belgeli Sivas bıçağı ustası, internet üzerinden satışa sunulan ve üzerlerinde ‘Sivas’ yazan sahte bıçaklara karşı uyardı

İHA

Çin’de yapılıyor üzerinde Sivas yazıyor Coğrafi Tescil belgeli Sivas bıçağı ustası, internet üzerinden satışa sunulan ve üzerlerinde ‘Sivas’ yazan sahte bıçaklara karşı uyardı

– Coğrafi Tescil belgeli Sivas bıçağı ustası, internet üzerinden satışa sunulan ve üzerlerinde ‘Sivas’ yazan sahte bıçaklara karşı uyardı.
Türkiye'nin önemli bıçak üretim merkezlerinden Sivas'ta baba mesleğini sürdüren İsmail Gölebatmaz, gelişen teknolojiye ve seri üretimlere karşı el işçiliği ile bıçak üretmeye devam ediyor. 76 ayrı işlemin ardından boynuz ve çelik kullanılarak üretilen dünyaca ünlü Sivas bıçağı, Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Bıçak ustası Gölebatmaz, geleneksel yöntemlerle üretilen ve Sivas coğrafyasına özgü nitelikler taşıyan Sivas bıçağının son zamanlarda artan sahte üretimlerine karşı uyardı. Gölebatmaz, Sivas bıçağının üzerinde bıçağı üreten ustanın adının yazması gerektiğini söyledi.

“Çin’de dahi yaptırıyor üzerine Sivas yazıyorlar”
Sahte Sivas bıçaklarına dikkat edilmesini gerektiğini belirten Gölebatmaz, “Sivas bıçağımızı diğer bıçaklardan ayıran özellikler var. Şuanda Sivas’ta 2728 imalatçı var. Ancak kimileri dışarıda üretim yaptırıp Sivas bıçağı adı altında satıyor. Hatta Çin’de dahi yaptırıyorlar. Çin’de üretilen bıçakların üzerinde Sivas yazıyor ama kesinlikle Sivas yapısı değildir. Sivas yapısı bıçakta üzerinde Sivas ve ustanın ismi yazar. Birde baskı yazı olacak. Baskı olmazsa kesinlikle Sivas yapısı değildir” diye konuştu.

"Sivas bıçağının üstünde ustanın da adı yazar"
Kurban keserken Sivas bıçağı kullanılması tavsiyesinde bulunan Gölebatmaz, “Kurban Bayramı yaklaştığı için bayrama özel dışardan geliyor, internetten sipariş veriyorlar. Sivas bıçağı diye aldanıyor halkımız. Sakın dikkat edin, bizim gibi imalatçı ustalardan bıçağın üzerinde baskı yazı, hem ustanın ismi yazacak hem de Sivas yazacak. ‘Sivas hatırası, Sivas el yapımı’ gibi yazılara itimat etmeyin. Sadece Sivas ve ustanın ismi yazmalı. Ayrıca Sivas bıçağı coğrafi işaret tescil belgelidir” dedi.

“Özelliği el yapımı olması”
Sivas bıçağının özelliklerinden bahseden Gölebatmaz, “Sivas bıçağının en büyük özelliği el yapımı olması, uzun ömürlü keser, çabuk körelmez, dayanıklıdır. Hatta ağızı açık bir bıçağa tekrar bir ağız daha açsak yine de çabuk deforme olmaz ve dayanıklılığını korur” şeklinde konuştu.

“Zımpara ile açılan bıçaklara aldanmayın”
Bileme işleminde nelere dikkat etmemiz hakkında bilgi veren Gölebatmaz, “Birde Kurban Bayramı yaklaştığı için ağız açmalarımız var, bilemelerimiz. Bilemelerde de yine çarşıya gidiyorlar, ehli olamayan ustalara gidiyorlar. Bizim gibi ustalara gelip işlem yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bizim gibi ustalar genelde taş kullanır, taşta ağız açar ama diğer ustalar zımparayla açıyorlar, sakın aldanmayın. Zımpara gibi ispire gibi şeylere biletmeyin sakın. Ama taşta biliyorsa bizim gibi en az üç tane malzemeye vuruyorsa bıçakları güzel keser, yoksa aldanırlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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