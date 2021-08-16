Sivas’ın corona virüs risk haritası kırmızı alarm veriyor

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Bulaş riskini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın hizmete sunduğu Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan haritaya göre Sivas’ta virüs bulaşma riski arttı.

Hayat Eve Sığar uygulamasında 2021 Ocak ayında Sivas’ın birçok bölgesinde “az risk” anlamına gelen yeşil halka ve “orta risk” anlamına gelen sarı halka bulunurken Ağustos ayında “yüksek risk” anlamına gelen kırmızı halkaların yoğunluğu arttı.

Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte en yoğun günlerini yaşayan Sivas’ta Sağlık Bakanlığı’nca son açıklanan verilere göre günlük ortalama 230 corona virüs vakası görülüyor.

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