Bakar, Sivas Turizm Derneği başkanı oldu

GazeteciYazar ve program yapımcısı Hakan Bakar, Sivas’ta 1994 yılından bugüne şehrin turizm alanında faaliyetlerini ve şehri her yönüyle tanıtmak adına kurulan Sivas Turizm Derneği’nin yeni başkanı oldu.

Görev değişikliği ile ilgili açıklama yapan Sivas Turizm Derneği eski başkanı Zekeriya Kartal; “Dernek olarak geçmişten bugüne birçok çalışma yaparak Sivas’ın tanıtımına katkı sağlamaya çalıştık. Dileğimiz derneğin yeni yönetiminin, bizden devraldıkları bayrağı şehir adına daha ileriye taşımalarıdır. Başkan ve yönetimine yapacakları çalışmalarda şimdiden başarılar dilerim.” şeklinde ifade etti.

Sivas Turizm Derneği’nin yeni Başkanı Hakan Bakar, dernek yönetimi olarak şehre değer katmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi. “Sivas’ın köklü derneklerinden biri olan ve şehrin her yönüyle tanıtılması yönünde geçmişten bugüne Sivas’ı en iyi şekilde tanıtmak anlamında çalışmalara imza atan Sivas Turizm Derneği yeni yönetimi ile bundan sonrada çalışmalarına devam edecek. Şehrin daha iyi tanıtılması yönünde kültür ve turizm alanında yapacağımız çalışmalar ile farkındalık ortaya koymak adına birçok çalışmayı dernek yönetimimiz ile hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Sivas bilindiği üzere geçmiş tarihi köklü olan şehirlerimizin başında yer almaktadır. Biz de Sivas Turizm Derneği’nin yeni yönetimi olarak şehrin tanıtılmasına şehrimizin yöneticileri, kurumları, STK’ları, iş insanları, ticaret erbabı kişiler ve şehir yaşayanlarının destekleriyle Sivas’a katkı sağlamak adına yeni projeler ortaya koyacağız. Başta Sivas Turizm Derneği’nin bizden önceki başkanı Sayın Zekeriya Kartal beye ve Sivas Turizm Derneği’nin 1994 yılında kurulmasına vesile olan ve geçmişten bugüne kadar her kimin emeği, katkısı ve desteği var ise hepsine ben ve yeni yönetimim ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” İfadelerine verdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.