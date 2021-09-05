Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi

Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, maç hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U19 takımı ile antrenman maçı yaptı. Sivasspor A takımı mücadeleyi 40 kazandı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın kadrosuna Emre, Baver, Dimitrios, Camara, Ziya, Mehmet, Özkan, Azubuike, Atakan, Felix, Sefa Yıldırım, Erdoğan, Sefa, Volkan ve Kayode'yi aldı.

A takımın gollerini 11. dakikada Mustafa Eren Balta kendi kalesine, 40 ve 42. dakikada Jorge Felix ve 88. dakikada ise Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

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