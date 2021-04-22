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Sivas'ta 245 suç kaydı bulunan 5 dolandırıcı yakalandı

Sivas'ta bir kişinin otomobilini dolandırıcılık yöntemiyle üzerlerine geçiren ve değerinin altında galericiye satan 5 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta 245 suç kaydı bulunan 5 dolandırıcı yakalandı
AA

Zara ilçesi Zoğallı köyü muhtarı H.G, aracını internet sitesi üzerinden 120 bin liraya satmak için ilana koydu.

H.G. ile aracı alma konusunda telefonda anlaşan E.G, suç ortakları ile kente geldi. Şüphelilerden biri aracı ekspertize götürürken, diğer şüpheliler de noterde işlemlerin tamamlanmasının ardından H.G. ile para çekmek için bankaya gitti.

Bu sırada aracın vekaletini alan şüpheli otomobili, Galericiler Sitesindeki bir kişiye 71 bin 500 lira karşılığında sattı. Diğer şüpheliler ise H.G'nin dalgınlığından faydalanarak parayı ödemeden bankadan kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan H.G. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, yaptıkları takip sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 5 şüphelinin Yıldızeli ilçesinden otomobille Amasya yönüne doğru gittiğini tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine araç, Tokat'ta polis ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada 70 bin 550 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin benzer yöntemi kullanarak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve haklarında çeşitli suçlardan 245 kaydı bulunduğu belirlendi.

Polis ayrıca suç konusu aracı düşük bedelle satın alan galerici hakkında da işlem yaparak, otomobili yediemin otoparkına çektirdi.

Sivas'a getirilen O.G, H.G, S.G, E.G. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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