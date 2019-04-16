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Sivas’ın Zara ilçesinin Canova köyünde bulunan ve turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken doğal oluşumlu göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.
İHA'nın haberine göre Zara ilçesine bağlı Canova köyü doğal ve volkanik olduğu düşünülen gölleri ile dikkat çekiyor.
Köy merkezine 2 kilometre mesafedeki Kızılçan Gölü, tepeden bakıldığında adeta bir nazar boncuğunu andırıyor.
Bir tepedeki yaklaşık 100 metre derinlikteki krater çukurunda bulunan turkuaz renkli Kızılçan Gölü, doğaseverleri ve fotoğrafçıları bekliyor. Havadan görüntülenen göl köylüler tarafından nazar boncuğu olarak tanımlanıyor.
KÖYÜN NAZAR BONCUĞU
Köy sakini Şükrü Koç, gölün köyün nazar boncuğu olduğunu ifade ederek, "Köyümüzdeki göl Kızılçan diye geçiyor. Çok güzel bir göldür. Çok derindir. Yıllardır, doğduk doğalı var. Doğal bir göl. Yüzenler oluyor ama çok derin olduğunu söylüyorlar. Dibini bilen yok. Köyümüzün nazar boncuğu da diyebilirsiniz" dedi.
GÖLÜ GÖREN HAYRAN KALIYOR
Köy sakini Erol Yılmaz, bu gölü görenlerin hayran kaldığını belirterek, "Bu gölün adı Kızılçan, volkanik bir göldür. Doğal bir göl. Havanın durumuna göre rengi değişiyor. Öğlen gittiğinde suyu daha değişik bir görüntü alıyor. Balık da var. Sivas’tan, ilçelerden çok gelenler var. Turistik alan açılırsa daha güzel olur. Köyümüzün nazar boncuğu, hakikaten de öyle. Gelen gören hayran kalıyor göle" şeklinde konuştu.
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