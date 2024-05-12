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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Sivasspor: 0 - Başakşehir: 1 MAÇ SONUCU - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor: 0 - Başakşehir: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenerek Avrupa kupalarına katılım için önemli bir galibiyet daha aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:15
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        Başakşehir adım adım Avrupa'ya
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

        İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü, 29. dakikada Davidson kaydetti.

        Başakşehir bu sonuçla puanını 58 yaparken Sivasspor 48 puanda kaldı.

        İLK DEVREDE GERGİNLİK

        Maçın ilk devresinin son dakikalarında gergin anlar yaşandı. Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ ile sözlü tartışma yaşayan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

        Maçın ilk devresinin sona ermesinin ardından koridorda Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da kırmızı kart gördü.

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