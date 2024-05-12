Sivasspor: 0 - Başakşehir: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenerek Avrupa kupalarına katılım için önemli bir galibiyet daha aldı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü, 29. dakikada Davidson kaydetti.
Başakşehir bu sonuçla puanını 58 yaparken Sivasspor 48 puanda kaldı.
İLK DEVREDE GERGİNLİK
Maçın ilk devresinin son dakikalarında gergin anlar yaşandı. Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ ile sözlü tartışma yaşayan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
Maçın ilk devresinin sona ermesinin ardından koridorda Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da kırmızı kart gördü.