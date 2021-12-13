CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde dört maçtır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar zorlu virajı kayıpsız dönmek istiyor.

SAAT: 18.00

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Yeni 4 Eylül

YAYIN: beIN SPORTS 1

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Alpaslan, Babel, Mostafa, Oğulcan, Ömer, Moruţan, Aytaç, Emre, Halil

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

CİMBOM GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu. Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu bu mücadelede kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi olan Galatasaray (19), aynı zamanda en fazla gol yediği iki takımdan biri konumunda (66; diğeri Fenerbahçe).

Sivasspor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, 2012'den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor.

Sivasspor'un en az üç Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Galatasaray (yüzde 17; 5/30).

Sivasspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 33 gole sahne oldu (Sivasspor 16-17 Galatasaray).

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 15 maçları itibarıyla Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı (23) ve en fazla gol yediği (19) sezonu yaşıyor.

31. RANDEVU

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.