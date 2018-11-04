Sivasspor - Konyaspor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Sivasspor ile Konyaspor, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 10 puanlı Sivasspor 14. sırada bulunuyor, Konyaspor 13 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Sivasspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Konyaspor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 156 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sivasspor kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Konyaspor sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sivasspor son haftadaki Fenerbahçe müsabasında 4-1 yenildi.

Konyaspor ise Medical Park Antalyaspor maçında 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sivasspor, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Konyaspor, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Konyaspor 9 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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