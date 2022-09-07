UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta. Sivasspor, sahasında oynayacağı Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 23. maçına çıkacak. Heyecanla beklenen maç için futbolseverler maç ile ilgili araştırmalara çoktan başladı. Peki, Sivasspor Slavia maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları...