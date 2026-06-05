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        Sivasspor’da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi!

        Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Sivasspor'da flaş ayrılık!

        Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

        Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adam İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

        Ayrılık kararının ardından Sivasspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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