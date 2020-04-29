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Sivilce oluşumunu engelleyen besinler nelerdir?

Ağırlıklı olarak ergenlik dönemi olmak üzere, her yaşta cildimizin çeşitli bölgelerinde çıkabilen sivilceler, hem estetik hem de sağlık açısından olumsuzluklara neden olur. Pek çok unsura bağlı şekilde oluşan sivilcelerden, iyi bir beslenme düzeniyle kurtulabilirsiniz. Peki hangi besinler sivilce oluşumunu engeller?

sivilce

Cilt güzelliği, vücut sağlığıyla birebir orantılıdır. Çok yağlı gıdalarla beslenmek, az su tüketmek, hazır gıdayı çok fazla tüketmek sivilce oluşumuna da zemin hazırlar. Sivilce oluşumunu engellemenin diğer yolu ise, cildi düzenli olarak temizlemektir.

Sivilcelerin oluşumunu tetikleyen diğer bir unsur da uyku düzensizliğidir. Aşırı alkol ve sigara tüketimi, kafein, yüksek miktarda şeker tüketimi de ciltte sivilce oluşmasına neden olur.

Tabi bunlar dışından farklı nedenlerden dolayı da sivilce problemi yaşanabilir, bunun için uzman bir hekime görünmekte yarar var.

Cilde iyi gelen vitaminleri içeren bazı meyve ve sebzeler oldukça fazladır.Bunlardan en etkilisi A vitamini içerenlerdir vitaminini içeren ıspanak, lahana, kavun, limon, portakal, greyfurt, çilek, domates, tatlı patates gibi besinlerde bulunan A vitamininin antioksidan etkisi, toksinlerin vücuttan atılmasında oldukça etkilidir.

Tam tahıllı gıdalar da sivilce oluşumunu engelleyici özelliği vardır. Yüksek oranda lif içermesi, kan şekeri düzeyinin normal tutulmasına, buna bağlı hormonların düzenli çalışmasını sağlar.

Balık; İçerdiği protein ve çinko açısından zengin bir besindir. Balıkta bulunan çinko cilde iyi gelen bir mineraldir ancak fazla çinko yüklemesinin önemli yan etkileri olduğundan, dikkatli tüketilmesi gerekir.

Yağ; Vücutta atılamayan yağlar, cilde de sivilce olarak yansır. Günlük kullanılan yağların miktarlarında aşırıya gitmemek, doğal bitkisel yağlar tüketmek sivilce oluşumunu engellemekte önemli rol oynar.

Kozmetik sektöründe yoğun olarak A vitamininin antioksidan etkisinden faydalanılır.

Cilt güzelliği için de sağlıklı yaşam içinde doğal besinlerle beslenmek, kalori hesabı yapmak, spor ve bol su tüketiminin önemli etkenler olduğu unutulmamalıdır. 

 

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