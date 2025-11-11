Sivrihisar nerede? Sivrihisar hangi şehirde, ilde, bölgede?

Sivrihisar, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Eskişehir iline bağlıdır. Yüzlerce yıllık taş mimarisi, geniş bozkır manzaraları ve kültürel mirasıyla öne çıkar. Bu ilçe, bazı kişiler tarafından “Anadolu’nun minyatürü” olarak tanımlanır. Ankara’ya ve Afyon’a yakın konumuyla stratejik bir noktada konumlanır. Ayrıca ünlü halk bilgesi Nasreddin Hoca’nın doğduğu yerdir. Peki Sivrihisar hangi bölgede yer alıyor? İşte Sivrihisar hakkında merak edilen tüm bilgiler…

SİVRİHİSAR NEREDE?

Sivrihisar nerede? Ülkemizde İç Anadolu Bölgesi’nde, Eskişehir il sınırları içerisinde yer alan bir ilçedir. Eskişehir kent merkezine yaklaşık olarak 95 km uzaklığı vardır. İlçenin;

Batısında Eskişehir, doğusunda Ankara,

Güneyinde Afyonkarahisar illeriyle çevrilidir.

Ankara-İzmir karayolu üzerindedir.

SİVRİHİSAR HANGİ ŞEHİRDE?

Sivrihisar hangi şehirde? Eskişehir’e bağlı bir ilçe olan Sivrihisar, şehrin doğu yönünde konumlanır. Şehrin en büyük yüzölçümüne sahip yerleşim yerleri arasına girmiştir. Tarihi boyunca Frig, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini taşımıştır.

SİVRİHİSAR HANGİ İLDE? Sivrihisar hangi ilde yer alıyor? Eskişehir iline bağlı olan ilçe, Anadolu’nun merkezinde yer alır. Bu açıdan tarih süresince “geçiş noktası” olarak kabul edilmiştir. Söz konusu ilçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve el sanatları üzerine kuruludur. SİVRİHİSAR HANGİ BÖLGEDE? Sivrihisar hangi bölgede? İç Anadolu Bölgesi sınırlarında yer alan bir ilçedir. Söz konusu bölgenin sahip olduğu bozkır yapısı burada da vardır. Ayrıca ilçede yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Karasal iklimin hâkim olduğu ilçede ayrıca buğday, arpa ve ayçiçeği üretimi yaygındır. SİVRİHİSAR KONUMU NEDİR? Sivrihisar konumu nedir? Sivrihisar konum bilgileri şöyledir; Eskişehir şehir merkezinin doğusunda,

Ankara’ya 135 kilometre uzaklıkta,

Afyonkarahisar’a 130 kilometre uzaklıkta,

İç Anadolu’nun orta kesiminde.

Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1.070 metredir. Sivrihisar, Eskişehir iline bağlı olan ve İç Anadolu Bölgesi’nin kültürel zenginliklerle dolu bir ilçesidir. Nasreddin Hoca’dan antik kalıntılara, ahşap camilerden taş evlere kadar çeşitli değerleriyle tarih ve kültür meraklılarını kendine çeker.