Sivrisinek ısırığı sonrası ateşe dikkat!

Artan sıcaklarla birlikte sivrisinek kâbusunun yeniden başladığını dile getiren Uzm. Dr. Süleyman İzzet Karahan, "Sivrisinek ısırığı sonrası ateş, halsizlik gibi bulgular görülürse sivrisinek ile bulaşan hastalıklar açısından en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Son dönemde özellikle İstanbul´da artan sivrisineklerin neden olabileceği hastalıklara dikkat çeken Uzm. Dr. Süleyman İzzet Karahan, sivrisinek ısırıkları sonrasında yapılması gerekenler ve ısırıklardan korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

5 FARKLI BULAŞICI HASTALIĞA NEDEN OLUYORLAR

Sivrisineklerin yaydıkları hastalıklar nedeniyle tarihteki tüm savaşların toplamından daha fazla insanın ölümüne yol açtıklarının altını çizen Uzm. Dr. Karahan, "Sivrisinekler dünyada başlıca 5 hastalığa bulaştırıcı (vektör) olarak yol açmaktadır. Bu hastalıklar; Batı Nil Humması, Chikungunya, Deng Humması, Zika virüs ve sıtmadır. Sıtma (Malaria) hastalığının bulaştırıcısı anofel cinsi sivrisinekler olup, Batı Nil Hummasını culex, diğer hastalıkları ise aedes cinsi sivrisinekler taşımaktadır" şeklinde konuştu.

SOĞUK SU UYGULAMASI YAPIN VE KAŞIMAYIN

Sivrisinek ısırıklarında ne yapılması gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Karahan, "Öncellikle bölgeye soğuk su uygulaması yapılmalıdır. Isırık olan yer tırnak diplerinden geçebilen bakteriler ile enfekte olabileceğinden çok fazla kaşınmamalıdır. Sonradan enfekte olan lezyonlar iz bırakarak iyileşebilir. Isırılan bölgeye lokal anestezik ve kaşıntı önleyici kremler uygulanabilir, ancak alerji riski açısından dikkat etmek gerekir. Kaşınan yere tuzlu su, soda, sirke gibi gıda maddeleri sürülmemelidir. Bu tip uygulamalar tahrişi artırarak kaşıntıyı artırabilir. Sivrisinek ısırığı sonrası ateş, halsizlik gibi bulgular görülürse sivrisinek ile bulaşan hastalıklar açısından en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

Sinek ısırıklarının maymun çiçeği, suçiçeği gibi farklı hastalıklarla karışabileceğini de sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Karahan, eğer vücutta çok fazla sayıda ısırık durumu varsa, bunun ayırıcı tanısını bir dermatolog hekimin yapması gerektiğinin altını çizdi.